Superliga feminina quebra hegemonia mineira na final após oito anos

"Eu acho que faltou acreditar até o fim em todo momento, independentemente se estava muito à frente ou muito atrás no placar. Eu acredito que a gente diminuiu muito a rotação contra um time desse tamanho. Em jogo grande, temos que aproveitar cada oportunidade, e não fizemos isso em Osasco", lamentou a bicampeã olímpica Thaisa, capitã do Gerdau Minas, ao fim da partida contra Osasco, nesta sexta-feira.

A última final da Superliga feminina sem a presença mineira aconteceu em 2016/2017, com o eterno duelo entre Osasco e Rio, dominantes no cenário nacional até então.

A decisão entre Osasco/São Cristóvão Saúde e Sesi Bauru acontecerá na próxima quinta-feira (1/5), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 15h45, com transmissão da Rede Globo, Sportv e VBTV.

