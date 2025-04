Quem é Tommy Paul? Próximo rival de Fonseca lutou contra alcoolismo e é pescador amador

O momento em que o alcoolismo mais atrapalhou a carreira de Paul foi em 2017. No US Open daquele ano, ele sofreu uma dura derrota por duplo 6/0 na chave de duplas. O revés vergonhoso, pela forma como o tenista jogou, teria feito a organização do Grand Slam americano negar um "convite" ao atleta da casa para a chave principal dois anos depois.

"Passei a noite bebendo e no dia seguinte eu deveria jogar duplas. Eu não estava lá, se é que você me entende. Tipo, eu não conseguia nem enxergar. Eu estava fazendo teste de alcoolemia (que mede a quantidade de álcool no sangue) por seis meses. Foi quando eu pensei: 'Isso tem que ser o fundo do poço'. Eu sabia que tinha de mudar alguma coisa. Foi quando comecei a levar tudo mais a sério."

O episódio também conta como o técnico Brad Stine e a mãe do atleta, Jill MacMillan, que chegou a ser tenista do circuito universitário americano, reagiram diante do vício de Paul, que tinha como objetivo se tornar o número 1 dos Estados Unidos, contra todas as expectativas naquele momento.

Oito anos depois, Paul não está longe da sua meta. O americano, cujo ídolo é o compatriota Andy Roddick, ex-líder do ranking, é o atual número dois do seu país, atrás apenas de Taylor Fritz, quarto colocado da lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Está logo à frente do compatriota Ben Shelton, 13º do mundo.

Em janeiro deste ano, Paul alcançou sua melhor colocação no ranking, com o nono lugar. A presença entre o Top 10 e o Top 20 confirma a recuperação física e mental do americano após o período difícil do alcoolismo. Não por acaso seis das sete finais disputadas em sua carreira aconteceram nos últimos anos, entre 2023 e 2025.

Dos quatro títulos de ATP que conquistou, três foram obtidos no ano passado. Ele faturou seus troféus em quadras mais rápidas, dura e de grama. Em Grand Slams, seus melhores resultados também acontecem em pisos mais velozes: a semifinal do Aberto da Austrália de 2023 e as quartas de final de Wimbledon da temporada passada. Em Roland Garros, único disputado no lento saibro, nunca passou da terceira rodada.