Feira do Comitê Paralímpico Brasileiro contará com medalhistas em Paris

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realiza a primeira edição do Expo Brasil Paralímpico, entre quarta-feira (20) e sábado (23), no São Paulo Expo, com a presença de medalhistas dos Jogos de Paris.

O evento

A primeira feira do CPB acontece em parceria com a Reatech, que está em sua 19ª edição e é uma das feiras mais importantes da América Latina dedicadas à acessibilidade e qualidade de vida das pessoas com deficiência.

O objetivo do evento é apresentar o Movimento Paralímpico e conscientizar sobre a importância do esporte na vida das pessoas com deficiência.