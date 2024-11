CBum se despede do fisiculturismo, troca categoria e fica em 2º após 6 anos

O canadense Chris Bumstead quis fazer um "última dança" especial no fisiculturismo. O ícone da modalidade se apresentou em uma categoria diferente da que ele dominou por seis anos consecutivos e, sem o peso do favoritismo, ficou em segundo.

O que aconteceu

Cbum subiu ao palco do EVLS Prague Pro na categoria Open, que não tem limite de peso. Ele havia anunciado no final de outubro que retornaria à categoria na qual ele começou no fisiculturismo para fazer uma despedida "pela diversão" e escolheu a competição que ocorreu na República Tcheca, no último final de semana.

O canadense ficou em segundo, sendo "desbancado" por Martin Fitzwater. O norte-americano é competidor usual desta categoria e ficou em 4º no Mr Olympia deste ano, disputado em Las Vegas.