Anderson chama Jon Jones de 'irmãozinho' e aposta em vitória sobre Miocic

Segundo Jones, Miocic disse que "pelo menos meus filhos nunca vão olhar para mim e me achar um babaca". O americano entendeu que a indireta era pra ele; Miocic nega e diz que nem se lembra de ter dito essa frase.

Anderson Silva em evento histórico

A reportagem do UOL encontrou Anderson Silva em Arlington, no Texas. Ele está na cidade para acompanhar a luta histórica de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson.

Na quinta (14), no evento oficial de pesagem dos atletas, Anderson Silva foi chamado ao palco para participar da encarada entre Whindersson Nunes e Neeraj Goyat. O comediante brasileiro enfrentou o boxeador indiano, considerado o melhor de seu país, em uma das lutas do card principal do evento de Jake Paul e Mike Tyson.