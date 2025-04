Depois de dois jogos, Coritiba volta a vencer na Série B

Depois de dois jogos sem vencer, o Coritiba, com uma atuação consistente e efetiva no primeiro tempo, derrotou o Operário por 2 a 0 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), neste sábado pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Gustavo Coutinho e Josué, ambos na etapa inicial, marcaram os gols do Coritiba. A equipe paranaense, que havia estreado com vitórias sobre o Vila Nova (1 a 0) e a Chapecoense (2 a 1), vinha de empate por 0 a 0 com o Novorizontino e derrota por 1 a 0 para o Remo, em Belém.

Além da reabilitação, a vitória colocou o Coritiba na parte de cima da tabela, na vice-liderança, com dez pontos. O Operário-PR segue em momento instável e acumula quatro jogos sem vencer. Com quatro pontos e perto da zona de rebaixamento, o time venceu apenas na estreia, contra o Criciúma (2 a 1), e depois somou derrotas para Goiás (2 a 1) e Avaí (1 a 0), além de empate com o Paysandu (0 a 0) na rodada passada.