Ponte Preta vira no final, vence o Confiança e segue invicta na Série C

A Ponte Preta segue invicta na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe campinense venceu de virada o Confiança fora de casa, na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Élvis (2) marcou para o time paulista, enquanto Maicon balançou as redes para os donos da casa.

A Ponte Preta chegou a sete pontos, alcançou o terceiro lugar na tabela e segue sem saber o que é perder na Terceira Divisão. Já o Confiança ocupa a oitava colocação, com quatro unidades.

A equipe paulista volta a campo pela Série C no próximo sábado, quando enfrenta o Anápolis, no Moisés Lucarelli, em Campinas. No mesmo dia, o Confiança visita o Maringá.