Porto perde para o Estrela Amadora e dá adeus à briga pelo título do Português

?Final de Jogo / End of the match #CFEAFCP pic.twitter.com/rM1CGzxU4F

? FC Porto (@FCPorto) April 26, 2025





O time visitante viu os donos da casa abrirem o placar no primeiro tempo. Aos 38, Kikas recebeu na frente, ganhou da defesa do Porto na velocidade e tocou na saída de Cláudio Ramos para inaugurar o marcador.

No segundo tempo, o Estrela Amadora ampliou a vitória e jogou mais um balde de água fria em cima do Porto. Aos 17, Alan Ruiz cobrou pênalti no cantinho e deu números finais à partida.