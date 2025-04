João Fonseca disputa dois tie-breaks, mas perde para Tommy Paul e está fora do Masters de Madri

Somente quando Fonseca tinha 5 a 2, Paul confirmou um serviço pela primeira vez. Ele reagiu e encostou. O brasileiro devolveu e chegou ao set-point, com 6 a 5, mas Paul salvou, empatou e chegou a sua chance de fechar o set. Na primeira, o norte-americano perdeu, mas confirmou na segunda oportunidade, com 9 a 7.

A ansiedade pareceu ser inimiga de Fonseca no momento decisivo. No segundo set, ele até começou com confirmação do serviço, mas sofreu a virada no terceiro game, com o primeiro break-point de Tommy Paul.

No físico, o brasileiro reduziu a intensidade. Paul percebeu e manteve a estratégia de bolas no contrapé de Fonseca. No esforço, contudo, ele conseguiu o primeiro break-point no jogo e empatou o set.

Foi Paul quem passou a demonstrar ter perdido a confiança. Fonseca virou o set ao confirmar o serviço do sétimo game e mostrou que estava que ainda havia jogo.

A pressão havia, de fato, virado de lado. João Fonseca cresceu e chegou a ter dois set points, no décimo game. Paul teve um alívio ao confirmar o saque e não deixar o brasileiro abrir vantagem.

Os dois confirmaram seus próximos serviços, chegando a um novo tie-break. O brasileiro abriu com vantagem, mas Paul virou. O norte-americano fez boa leitura e conseguiu aumentar a diferença e chegar ao triplo match-point.