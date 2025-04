Portuguesa bate Maricá em retorno ao Canindé e é vice-líder de grupo na Série D

No retorno ao Canindé, a Portuguesa venceu o Maricá por 2 a 1, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O gols da Lusa foram marcados por Lohan e Hericlis, enquanto os visitante cravaram com Walber.

Diante da vitória, a Portuguesa finaliza a rodada da Série D na vice-liderança do Grupo A6, com quatro pontos. Mesma pontuação do Pouso Alegre, líder. O Maricá, por sua vez, é o terceiro colocado, com três unidades. Avançam aos 16 avos-de-final os quatro melhores de cada grupo.

Pela terceira rodada da Série D, a Lusa volta aos gramados no próximo sábado (3) para enfrentar o Água Santa, às 19h (de Brasília), no Estádio Distrital do Jardim Inamar, em Diadema (SP). Já o Maricá, no mesmo dia, mas às 16h, recebe o Nova Iguaçu.