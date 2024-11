Ex-companheiro de Lebron James é preso nos EUA por invasão de propriedade

O ex-armador Delonte West, que atuou na NBA de 2004 a 2012, foi preso na madrugada desta quinta-feira (7) no condado de Fairfax, na Virgínia, por violação de liberdade condicional. As informações são do TMZ Sports.

O que aconteceu

Delonte West, que é usuário de drogas e passou a viver em situação de rua, vem enfrentando problemas legais desde que se aposentou do basquete. No dia 1º de novembro, o ex-jogador foi preso por invasão de propriedade privada.

West foi libertado após pagamento de uma fiança de US$ 1.000, mas voltou a ser preso nesta semana após não cumprir os termos de sua liberdade condicional.