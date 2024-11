Os caminhos tortuosos de Karine Alves até dividir bancada com Galvão Bueno

Foi assim que hoje, após 20 anos de carreira, Karine se tornou um dos principais nomes no jornalismo esportivo do Brasil. Ela é responsável pelo bloco regional do Esporte Espetacular, bate bola com César Tralli no Jornal Hoje e agora vai apresentar a nova atração do grupo Globo que escolherá um novo narrador ao lado de Galvão Bueno.

"Eu não sou personagem, mas as pessoas que me veem no vídeo não conhecem a Karine. É um recorte, é uma parte da Karine. Muitas coisas dos bastidores não vão chegar no ar. Quem caminha é que sabe o quanto demorou e o quanto teve que amaciar aquela trilha ali para que outras pessoas também viessem abrir, tirar o mato, fazer a estrada. Eu me sinto assim, como se eu estivesse ainda fazendo a estrada para outras pessoas."

Karine Alves e Galvão Bueno vão apresentar o programa Craque da Voz Imagem: Manoella Mello/Globo

Improviso e sintonia

Na infância, Karine Alves sentava no sofá ao lado de seu pai para acompanhar os fins de semana de Fórmula 1 com Galvão Bueno narrando as vitórias de Ayrton Senna. Alguns anos se passaram e a história de ambos se cruzaram. Jornalista e narrador se entendem como dois amigos que se conhecem desde a infância. O segredo está na admiração e respeito mútuo.

"A primeira vez que eu entrei ao vivo com ele foi nas Olimpíadas de Tóquio, e eu estava super nervosa, e no momento que a gente começou a conversar já teve uma conexão. Ali, o Galvão já me pegou no colo, sabe? Ele foi super atencioso, super aberto, e a gente começou a brincar e falar palavras em japonês", contou Karine.