RMP: 'Se renovar com Gabigol agora, Landim perde votos nas eleições do Fla'

Para Prado, apesar da boa atuação do Gabigol no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, ainda é cedo para bater o martelo e renovar o contrato com o atacante.

Não tem motivo nenhum [para renovar agora]. Se ele estivesse sendo assediado por dez clubes, já estivesse com as malas prontas... Mas nada disso. Ele no fundo quer ficar. Agora para ficar ele tem que mostrar serviço. Hoje ele deu um passo para dizer o seguinte: 'eu ainda sei jogar, ainda sei fazer gol'.

— RMP

RMP também opinou que quem deve decidir sobre a permanência do Gabigol no Flamengo é o próximo presidente do clube. "Ninguém vai apoiar o Landim para renovar o contrato com o Gabriel agora. E tenho quase certeza que a oposição vai ganhar [...] Então quem ganhar as eleições que tem que decidir se o Gabriel fica ou não".