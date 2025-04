Corinthians: Héctor Hernández foca em terapia enquanto aguarda mais chances

A recompensa pela dedicação nos treinos e com sua saúde mental foi o primeiro gol com a camisa do Timão. Ele balançou as redes no empate por 1 a 1 com o Bahia, na primeira rodada do Brasileirão de 2025 — sete meses depois de ser contratado pelo clube paulista.

Inclusive, Héctor usou aquela que considera sua característica principal para garantir o ponto do Corinthians: o jogo aéreo. O camisa 22 se vê na posição de centroavante "clássico", bem posicionado e jogando dentro da área, para fazer gols de cabeça. No entanto, esse não costuma ser o estilo de ataque adotado por Ramón Díaz, fato que limita as chances para o espanhol.

Sim, eu sempre considerei essa uma das minhas principais características, conseguir me posicionar sozinho na área. Quase todos os gols que fiz na minha carreira foram no primeiro toque dentro da área. E, na verdade, o meu desempenho nessa posição [de centroavante] me deixou muito confortável. Acho que é uma das minhas melhores virtudes, o arremate da cabeça.

Héctor Hernández

Adaptado e feliz jogando no Brasil, resta a Héctor aguardar por mais minutos e estar preparado para quando for acionado por Ramón.

A adaptação foi fácil, meus companheiros no clube e o técnico me ajudaram bastante a me adaptar ao jogo. Me surpreendeu muito a qualidade técnica que tem aqui no Brasil e fisicamente também. Vejo que é uma liga muito competitiva e estou agradecido por estar aqui aproveitando os momentos nesta competição.

O Alvinegro paulista enfrenta hoje o Vasco, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Brasileirão.