Bola aérea defensiva volta a 'aterrorizar' Corinthians após título paulista

Após a conquista do Estadual diante do principal rival, o Timão viu a solidez da zaga desmanchar. A equipe estava há três jogos sem ser vazada — dois confrontos contra o Palmeiras na decisão do Paulista e um contra o Barcelona de Guayaquil, pela pré-Libertadores.

Logo na estreia do Brasileirão, o Corinthians empatou com o Bahia, em Salvador, por falha em bola aérea defensiva. Luciano Juba cruzou pela esquerda, e Gilberto apareceu livre dentro da área para fuzilar de testa a rede do Timão. No fim da partida do último domingo, Héctor Hernández igualou o marcador.

A situação de fragilidade na defesa se repetiu na estreia seguinte, desta vez com derrota em casa na Copa Sul-Americana. O Huracán, da Argentina, venceu com dois gols que começaram em jogadas aéreas. O primeiro saiu em cobrança de escanteio e cabeçada de Sequeira, que estava livre de marcação. O segundo foi por falha de Gustavo Henrique, que cortou mal um cruzamento pelo alto.

Nos últimos tempos, temos trabalhado muito para tentar melhorar. O adversário vem, ganha. No primeiro gol, eles anteciparam e fizeram um grande gol. Não foi casualidade. Temos trabalhado muito a bola parada, mas o adversário também joga. São virtudes das outras equipes, dos argentinos. Veja o Fortaleza, foram cinco escanteios e três gols. É preciso mudar, ter mais atenção, trabalho e vamos fazer isso.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, após derrota para o Huracán

Mudanças na zaga dificultam entrosamento

Gustavo Henrique e Félix Torres, em partida pelo Corinthians Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

As mudanças constantes na escalação da zaga ajudam a explicar a dificuldade de encaixe no jogo aéreo defensivo. A dupla atual, Félix Torres e Gustavo Henrique, só passou a atuar junta neste ano a partir do confronto contra o Mirassol, nas quartas de final do Campeonato Paulista.