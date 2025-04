Corinthians x Vasco: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão 2025

O Alvinegro encerrou uma sequência de 23 jogos sem ser derrotado em casa. A equipe paulista foi superada pelo Huracán por 2 a 1, no meio de semana, em duelo válido pela Sul-Americana.

O Vasco estreou com vitória no nacional. Em casa, o Cruz-Maltino venceu o Santos de virada por 2 a 1. Na Sul-Americana, no meio de semana, a equipe empatou em 3 a 3 com o Melgar, no Peru.

Corinthians x Vasco -- Brasileirão 2025