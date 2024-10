Bragantino x Botafogo: veja onde assistir e horário do jogo do Brasileiro

O técnico Pedro Caixinha não poderá contar com Thiago Borbas. Andrés Hurtado e Henry Mosquera são dúvidas.

Já o Botafogo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 61 pontos. Embalado com o 5 a 0 sobre o Peñarol no jogo de ida das semifinais da Libertadores, o Alvinegro busca também o título da competição nacional.

A tendência é a de que o técnico Artur Jorge coloque força máxima. Na semana que vem, o Glorioso tem a partida de volta contra os uruguaios em Montevidéu (URU).

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha, Luan Cândido; Lucas Evangelista, Jadsom; Vitinho, Lincoln, Henry Mosquera; Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.