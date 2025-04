Onde vai passar Godoy Cruz x Grêmio pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

O Grêmio visita o Godoy Cruz na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O confronto vale a liderança do Grupo D. As duas equipes estão com seis pontos somados em dois jogos, com os argentinos na liderança pelos critérios de desempate.