Onde vai passar Bolívar x Palmeiras pela Libertadores? Como assistir ao vivo

A boa fase do Palmeiras se reflete também no Brasileirão, onde venceu o Fortaleza por 2 a 1 no fim de semana. O time de Abel Ferreira atingiu seis vitórias seguidas na temporada.

O Bolívar, por sua vez, busca encostar nos brasileiros na tabela. Os bolivianos venceram o Sporting Cristal por 3 a 0 na última rodada.

Bolívar x Palmeiras -- Copa Libertadores 2025