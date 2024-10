Local para torcida do Peñarol previa isolamento e teve 'ok' de consulado

Local escolhido para servir de ponto de concentração dos torcedores do Peñarol antes do duelo com o Botafogo, no Nilton Santos, a Praia do Pontal — que faz parte da orla do Recreio — transformou-se em uma verdadeira praça de guerra na última quarta-feira (23).

A região foi indicada pela Polícia Militar com o consenso do próprio consulado do Uruguai, muito embora a associação de moradores do bairro fosse contra e a Prefeitura do Rio sinalizasse com outras alternativas.

O que aconteceu