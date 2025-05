Sada Cruzeiro descarta favoritismo na briga pela 9ª Superliga

"Na final não tem favorito. Perdemos duas vezes para eles nesta Superliga, mas agora é outro momento, tudo recomeça do zero. Estamos nos preparando muito, analisando bem o que precisamos ajustar para não cometermos os mesmos erros. É um jogo só, valendo tudo. A tensão vai estar alta, claro, mas estamos confiantes e focados para fazer uma grande partida e brigar por esse título", afirmou o oposto Wallace, um dos campeões olímpicos do elenco.

A equipe comandada pelo técnico Filipe Ferraz chegou à capital paulista na noite de quinta-feira. A última vez que os cruzeirenses atuaram no Ginásio do Ibirapuera foi na temporada 2017/18, quando venceram o Sesi no primeiro jogo do playoff final, antes de levantarem o título no Mineirinho.

"Estou muito feliz com a temporada que fizemos e agora vamos encerrá-la com a Superliga, após um ano inteiro de trabalho. Pedi aos atletas que desfrutem muito deste momento. Agora não existe favoritismo. É jogo único, entre duas equipes que mereceram estar na final. É deixar o coração em quadra, toda a energia, e concluir o que construímos ao longo de toda a temporada. São dois times com grandes atletas de ambos os lados. Acredito que o Vôlei Renata virá muito agressivo no sideout, e vamos precisar ter paciência na recepção. Nosso time também é muito agressivo no saque e na virada de bola, e vamos com tudo para essa decisão", afirmou o técnico Filipe Ferraz, em busca do 18º troféu na carreira nesta função.

