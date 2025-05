Norris vence sprint em Miami e reduz vantagem de Piastri em um ponto

MIAMI (Reuters) - Lando Norris teve a sorte de vencer uma corrida rápida do Grande Prêmio de Miami, com chuva e muitos acidentes, em uma dobradinha da McLaren no sábado, o que reduziu a vantagem do companheiro de equipe Oscar Piastri na Fórmula 1 para nove pontos.

Lewis Hamilton, da Ferrari, vencedor do primeiro sprint da temporada na China, estava sorrindo novamente após terminar em terceiro, com o safety car liderando as últimas voltas antes de perder vantagem no final.

"Minha sorte em Miami parece muito boa no momento, estou muito feliz", sorriu Norris, que venceu o grande prêmio principal do ano passado, conquistando sua primeira vitória na F1, depois de também se beneficiar de um período de safety car.