Charlie Brown, Offspring, L7: as músicas preferidas dos skatistas do STU

O park é mais explosivo, tem mais velocidade. É onde você vai ouvir um punk rock estalando. No street você ouve mais rap e trap

Vini Sardi, paraskatista do park e fã de punk rock

Preferência por DJ colocar a música do que fone no ouvido

A maioria dos skatistas presentes no STU Pro Tour Rio prefere que o DJ coloque uma música do que competir com fones de ouvido. A principal justificativa é sentir a vibração do público também.

Com fone eu gosto só de treinar, pois me concentro melhor. A música ajuda a concentrar no meu flow, na minha vibe. E durante a competição eu gosto de escutar a música que está no ambiente e ouvir o grito da galera. Quando tem a possibilidade, peço para o DJ colocar a música específica

Yndiara Asp, que tem ouvido "A Dança" e "Eu te Avisei", de MC Hariel

Durante a apresentação, gosto de ouvir o barulho da galera gritando. Eu gosto de pedir o DJ botar uma música para mim. Gosto de correr com rock and roll. Dá um gás a mais junto com a galera

Isadora Pacheco, que pedirá uma música do "Joy Division", no STU Rio