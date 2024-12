Destaque do Corinthians, Yuri Alberto recebe prêmio na CBF por artilharia do Brasileiro; confira

Além dos gols marcados, Yuri Alberto distribuiu sete assistências no ano

"Foi um momento muito especial junto da minha família. Fazia muito tempo que eu não vinha pra cá e retornar ganhando um presente desse acho que presenteia ainda mais esta temporada, que foi de muito amadurecimento, aprendizado. Mas graças a Deus, com a força da minha família e de Deus, pude dar a volta por cima e terminar o artilheiro da temporada do Brasileiro", comentou Yuri.

"Ë uma alegria entregar o primeiro troféu Roberto Dinamite ao Yuri Alberto, um dos artilheiros do Brasileirão Betano 2024. O prêmio é uma reverência da CBF ao legado do maior artilheiro da história da competição, com 190 gols, e uma homenagem aos goleadores do Brasileirão a partir desta edição ", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Yuri Alberto foi o artilheiro do Brasil na temporada, com 31 gols marcados. O jogador viveu momentos de baixa ao longo do ano, mas deu a volta por cima e anotou 15 gols nos últimos 16 jogos do ano, ajudando a levar o Corinthians para a próxima Copa Libertadores.