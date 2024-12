Com dois de Hojlund, Manchester United vira sobre o Viktoria Plzen e entra no G8 da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Manchester United virou sobre o Viktoria Plzen, por 2 a 1, pela sexta rodada da Liga Europa. Na Doosan Arena, os Red Devils saíram atrás com gol de Vydra após falha de Onana, mas conseguiram o empate com dois tentos de Hojlund.

Com a vitória, o United vai a 12 pontos e assume o quinto lugar, dentro da zona de classificação direta para as oitavas de final. Já o Plzen cai para 15º, com nove pontos.

O Manchester United volta a campo pelo Campeonato Inglês. No domingo, os Red Devils jogam o clássico contra o Manchester City, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Já o Viktoria Plzen recebe o Ceske Budejovice, também no domingo, às 14h30, pelo Campeonato Tcheco.