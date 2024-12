Deiveson abre as portas para nova luta contra o campeão Pantoja no UFC

Em novembro, na China, Deiveson Figueiredo perdeu a luta principal do UFC Macau para Petr Yan por decisão unânime e também sua invencibilidade no peso-galo (61 kg). Após analisar o revés, o brasileiro parece disposto a realizar uma mudança e tanto em sua carreira. Ex-campeão do peso-mosca (57 kg) da companhia, 'Daico' voltou sua mira para um velho conhecido: Alexandre Pantoja.

Deiveson expressou o interesse em voltar para o peso-mosca e já abriu as portas para uma possível revanche contra o campeão da categoria. E o atleta não teve tal ideia do nada. No último sábado (7), Pantoja defendeu o título da divisão pela terceira vez ao finalizar Kai Asakura, estreante no UFC, no segundo round, e desafiou o aposentado Demetrious Johnson. Rapidamente, a lenda do MMA recusou a proposta.

Sendo assim, Deiveson estranhou o fato de Pantoja ter buscado enfrentar um veterano que estava fora do UFC e se aposentou ao invés de procurá-lo para um acerto de contas. Em 2019, 'Daico' venceu 'The Cannibal' por pontos. Portanto, o atleta, distante de disputar o título dos galos e vendo que o compatriota já tem dificuldade para encontrar adversários, se colocou à disposição da liga para encará-lo novamente.