Treinador de Ramon Dino rebate críticas de Cariani: 'Oprah do Brasil'

O treinador de fisiculturismo Chris Aceto respondeu às críticas que recebeu de Renato Cariani pela preparação de Ramon Dino para o Mr. Olympia, a "Copa do Mundo" da modalidade.

O que aconteceu

O preparador norte-americano disse que Cariani é um "treinador pequeno", reclamou das críticas que recebeu e o chamou de entrevistador: "Oprah Winfrey do Brasil". Segundo Aceto, o brasileiro queria "falar merda" sobre ele, mas sem correr risco de "parecer um idiota depois". Ele falou sobre o fisiculturista e influencer fitness em transmissão ao vivo no canal RxMuscle, no YouTube.

Chris Aceto citou seu histórico com atletas brasileiros e subiu o tom: "Dei meu currículo com brasileiros para que você possa enfiar onde quiser". O preparador trabalhou com Rafael Brandão e outros grandes nomes do fisiculturismo do Brasil. Ele ainda debochou de Cariani ao se gabar que tinha quatro atletas competindo no Classic Phisique.