Atletas saltam de até 27m de altura da Ponte JK, em Brasília; veja fotos

A Ponte JK, um dos cartões postais de Brasília (DF), passou a receber o Mundial de high diving — categoria derivada dos saltos ornamentais — a partir desta sexta-feira (11).

O que aconteceu

O local recebe pela primeira vez a competição no Brasil. Além das categorias júnior (até 16 anos e entre 17 e 19 anos), a capital do Brasil também receberá a etapa adulta da Copa do Mundo de high diving.

Os atletas saltam a partir de uma plataforma colocada ao lado da Ponte JK. As alturas variam: 12m (até 16 anos), 15m (entre 17 e 19 anos), 20m (adulto feminino) e 27m (adulto profissional).