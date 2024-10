Surfe: Luana Silva e irmã de Medina brigam em Saquarema por vaga no Mundial

As brasileiras Luana Silva e Sophia Medina vão disputar o Saquarema Pro, última etapa das classificatórias, em busca de uma vaga para o Circuito Mundial de Surfe.

O que aconteceu

Luana e Sophia estão na sétima e 13ª colocação do Challenger Series, respectivamente, na busca pela vaga ao Mundial. As surfistas disputarão o Saquarema Pro, última fase da classificação, com chance de alcançar as duas vagas restantes do top 5.

Em entrevista à WSL, Luana revelou inspiração em Alejo Muniz e Ian Gouveia, brasileiros já classificados para o Mundial de 2025. "Foi incrível ver Ian Gouveia e Alejo Muniz voltarem ao CT depois de anos de luta. Foi muito bom assistir a história deles e ver o sonho realizado. Também quero lutar até o fim, igual eles, e me classificar de novo", disse a brasileira. Alejo ocupa a terceira posição, enquanto Ian está na segunda da classificação masculina.