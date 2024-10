Furacão x Ferrari humana: Copa do fisiculturismo tem duelos à brasileira

A fisiculturista Rayane Fogal, conhecida como The Hurricane, mira alto no Mr. Olympia 2024. A 'Furacão' brasileira sobe ao palco em Las Vegas buscando melhorar sua posição no pódio da Copa do Mundo da modalidade e, para chegar na posição máxima, precisará desbancar uma compatriota que domina a categoria: Francielle Mattos, a 'Ferrari humana'.

Furacão subindo ao pódio

Rayane vai para a sua terceira edição de Mr. Olympia. Ela pegou pódio já na primeira vez que subiu ao palco no principal torneio do mundo, em 2022, terminando em quinto. Com dez anos de experiência no fisiculturismo, já se consolidou no país como uma referência no meio e está em ascensão no exterior.

A mineira de Muriaé ficou em quarto entre as atletas Wellness no ano passado. A atleta de 29 anos da Integralmedica chega para o torneio de 2024 tendo conquistado a vaga duas vezes, com os títulos no Arnold Brasil e no Miami Pro. Se ficar entre as primeiras colocadas, garante vaga automática para o ano seguinte.