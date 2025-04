Carlos Prates 'martela' adversário e quase nocauteia, mas perde a primeira no UFC

Foi também a primeira derrota de um dos 'ponteiros' da Fighting Nerds, academia brasileira de MMA eleita a melhor do mundo em 2024. Prates é um dos principais nomes do time, junto a Caio Borralho, Jean Silva e Maurício Ruffy, que ainda não foram batidos na organização.

RESULTADOS DOS BRASILEIROS NO UFC

A noite não foi boa para o País no UFC on ESPN 66. Além do revés na luta principal, Michel Pereira perdeu para Abusupiyan Magomedov e André Muniz foi superado por Ikram Aliskerov, ambos no peso-médio.

A única vitória da noite foi de Jaqueline Amorim, mas sobre outra brasileira: Polyana Viana. Elas se enfrentaram no peso-palha feminino e a manauara venceu com um mata-leão no segundo round.

O próximo evento da organização será o UFC on ESPN 67, disputado no dia 3 de maio. Deiveson Figueiredo encara o americano Cory Sandhagen na combate principal, válida pelo peso-galo. A outra representante do País será Marina Rodriguez, que luta contra a canadense Gillian Robertson no peso palha-feminino.