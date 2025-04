Ralf Schumacher vê Hamilton travado na Ferrari e alerta: 'Pode até desistir'

O início de Lewis Hamilton na Ferrari segue sendo um dos temas mais debatidos no paddock da Fórmula 1 em 2025. Em entrevista no podcast da Sky Sports Alemanha, o ex-piloto Ralf Schumacher fez duras críticas ao desempenho do heptacampeão e apontou sinais preocupantes sobre o futuro do britânico na categoria.

"Ele simplesmente não consegue controlar o carro", afirmou Ralf. "Falamos muito sobre Lando Norris, mas acho que é quase pior com Lewis. Ele está começando a ficar travado, e isso me preocupa. Sei como é isso, também pilotei."

Hamilton, que trocou a Mercedes pela Ferrari este ano em um projeto ambicioso, ainda não conseguiu emplacar grandes resultados. Seu melhor desempenho até agora foi um modesto quinto lugar no GP do Bahrein. Para Ralf, a situação lembra momentos críticos da carreira de pilotos que perderam a confiança.