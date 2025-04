Milan vence o Venezia pelo Italiano e segue sonhando com uma vaga em competição europeia

Com a vitória, o Milan ainda mantém vivo seu sonho de uma vaga em uma competição europeia na próxima temporada. A equipe está na nona colocação com 54 pontos, cinco atrás da Lazio, sexta colocada e primeiro time na zona de classificação para um torneio europeu.

Já o Venezia se complicou ainda mais na luta contra o rebaixamento. O clube está no 18º lugar com 25 pontos após 34 partidas.

O Milan volta a campo pela competição no dia 5 de maio (segunda-feira), quando visitará o Genoa, às 15h45 (de Brasília). Por sua vez, o Venezia jogará na sexta-feira, contra o Torino, às 15h45, também pelo Italiano.

Os gols do jogo

O único gol do jogo saiu logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Após uma saída de bola errada do Venezia, o volante Fofana roubou a bola e encontrou o norte-americano Pulisic dentro da área. O atacante conseguiu o domínio e finalizou deslocando o goleiro para fazer o tento do Milan.

Já no último lance do jogo, Santiago Giménez recebeu lançamento e, de cobertura, marcou o segundo o Milan e deu números finais à partida.