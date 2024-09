Como Corinthians influenciou time da NFL a trocar verde por preto e branco

O Corinthians agiu nos bastidores para influenciar a decisão do Philadelphia Eagles de "esquecer" o verde, cor primária do time da NFL, para o São Paulo Game, que será realizado nesta sexta (6) na Neo Química Arena. A franquia norte-americana deu preferência ao preto, que já estava em sua paleta oficial de cores, e escanteou o verde, cor non grata em território alvinegro por ser a utilizada pelo arquirrival Palmeiras.

Verde escanteado

O Corinthians não queria que seu estádio fosse "pintado" de verde para o jogo. Além dos Eagles, mandante na partida, o adversário Green Bay Packers também tem o verde em sua identidade, assim como o amarelo.

O UOL apurou que diretores corintianos explicaram o contexto e pediram aos Eagles que não adotassem a cor na Arena. Integrantes do clube do Parque São Jorge contaram aos dirigentes norte-americanos durante as tratativas para levar o jogo à Arena sobre a rivalidade histórica do Dérbi paulista. Não foi uma exigência, mas o desejo foi acatado.