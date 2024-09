Quem é o atleta dos Eagles ansioso para amigos comerem churrasco brasileiro

"Acho que eles vão adorar. Acho que sempre que você lhes dá amor, é semelhante ao povo da Philadelphia, sempre que você demonstra um pouco de amor, eles vão te amar dez vezes mais. Assim que anunciamos que íamos jogar lá, muitas pessoas começaram a me seguir e mandar mensagem."

O futebol americano no Brasil

"Quando eu estava lá, meio que cada estado tinha um time. Era interessante porque era meio que semiprofissional, mas por ter tantos programas de futebol, todos queriam jogar por aquele time do estado. Você tinha garotos do ensino médio jogando e homens de 45 anos, era uma dinâmica interessante. Mas era louco porque muitos deles aprendiam as jogadas no Madden (videogame), alguns aprendiam o inglês para poder usar as terminologias do futebol americano. Então, eles falavam em português e depois algo em inglês, tipo um 'rota stick'. Era muito próximo ao Coritiba Crocodiles quando eu estava lá, cheguei a ir a alguns treinos e conversar com eles. Muitos já me ligaram animados para ir ao jogo."

Preocupações com segurança?

"Não acho que muitos jogadores estejam preocupados com a questão da segurança, eles estão pensando mais que é uma viagem grande e um período curto, então precisam descansar. Não é como se tivéssemos uma semana para nos acostumar. Estava conversando com alguns pois estão falando 'ah, você não pode usar verde, Eagles e Packers' e eu falei com amigos e eles disseram que é claro que você não pode usar verde, é uma rivalidade, é uma coisa normal para eles, vamos jogar no estádio do Corinthians, e eles odeiam o Palmeiras."