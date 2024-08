Rally do Sertões: veja os resultados da 6ª etapa e como está cada categoria

A 6ª etapa do Rally do Sertões foi disputada nesta quinta-feira (29). Os pilotos de todas as categorias cumpriram o trajeto entre Luís Eduardo Magalhães (BA) e Formosa (GO). Os resultados ainda são extraoficiais e podem sofrer alterações.

O que aconteceu

Marcelo Gastaldi (BRA)/Cadu Sachs (BRA) venceram nos carros. A dupla terminou o percurso com 3h15min00s. Marcos Moraes (BRA)/Fabio Pedroso (BRA) e Lucas Moraes (BRA)/Kaique Bentivoglio (BRA) completaram o top-3.

O francês Adrien Metge levou a melhor nas motos com tempo de 3h09min25s. Mason Klein (EUA) e Gabriel Soares (BRA) ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.