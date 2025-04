Treinador do Vôlei Renata parabeniza equipe após vaga na final da Superliga masculina

Logo depois, o treinador valorizou o trabalho do time de Campinas durante toda a temporada.

"Jogamos com calma, sem desespero, respeitando o adversário, respeitando cada ponto, e, no final, foi um dia para comemorar. Estou muito orgulhoso do que fizemos, não apenas pelos resultados, mas pela atitude e pelo trabalho duro que todos colocaram durante essas 43 semanas. Isso é algo que vai além de qualquer resultado", complementa o comandante.

Na final da Superliga masculina de vôlei, o adversário dos campineiros será o Sada/Cruzeiro. O primeiro jogo será no próximo dia 04 (domingo), às 10h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.