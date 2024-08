Categoria 'raiz' do Sertões tem barracas, pilotos-mecânicos e zero conforto

Nada de motorhomes ou equipes de apoio. Os pilotos da categoria "Self", de motos, do Rally do Sertões vivem a competição de maneira mais rústica e têm apenas os próprios rivais como colegas durante a competição.

Sem mordomias

Os pilotos da categoria dormem em barracas. Elas ficam colocadas dentro de um "cercadinho" fechado apenas para os membros da Self e ficam expostas ao sol, vento e chuva em cada uma das cidades que recebem o Sertões em 2024. Os atletas de outras modalidades têm mais conforto e contam com motorhomes durante as viagens e competições.

Mecânicos além de pilotos. Enfrentar as estradas de terra e as longas quilometragens de cada etapa não são os únicos desafios dos competidores da Self. Sem o apoio de equipes, eles próprios precisam consertar as próprias motos e fazer os reparos necessários após cada uma das etapas. Os veículos não podem ficar embaixo de uma tenda, o que faz com que os pilotos façam os reparos debaixo do sol ou somente à noite.