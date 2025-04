Inter de Milão tropeça em casa diante da Roma e perde liderança do Campeonato Italiano

A Inter de Milão foi surpreendida neste domingo e caiu para a vice-liderança do Campeonato Italiano ao perder para a Roma por 1 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, pela 34ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Soulé, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Antes de a bola rolar, a Inter prestou homenagem ao ex-jogador Jair da Costa, ídolo do clube e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1962, que faleceu no sábado aos 84 anos. Mesmo com a cabeça dividida entre o Campeonato Italiano e a semifinal da Liga dos Campeões da Europa, a equipe nerazzurra entrou em campo buscando resolver o jogo rapidamente.

Logo aos seis minutos, Davide Frattesi chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Melhor em campo, a Inter mantinha a posse de bola e pressionava, mas acabou sendo castigada em uma jogada de contra-ataque. Aos 22 minutos, Soulé aproveitou um rebote na área e abriu o placar para a Roma. O gol abalou o time da casa, e a equipe visitante quase ampliou com Pellegrini e Shomurodov antes do intervalo.