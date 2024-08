Herdeiros de bilionário, pai e filho são rivais no Sertões e mantêm legado

Fora da gerência dos Sertões atualmente, Marcos vê o cenário positivo após a mudança de dono. Lucas, por sua vez, valoriza o legado deixado pelo pai e a contribuição dele ao longo dos anos como organizador.

O meu pai fez muito pelo Sertões de uma outra forma, talvez a forma mais importante, que é desenvolver tudo que eles fizeram enquanto estavam gerindo, fazendo a gestão do evento. Se transformaram de um grupo de amigos saindo de Campos do Jordão para Fortaleza em um evento que tem marcas e montadoras. Esse foi um trabalho fundamental. Lucas Moraes, ao UOL

Eu tive sorte de ter uma pessoa que venceu os sertões durante oito anos e tem a mesma paixão que eu tive quando eu comecei lá atrás, há 23 anos atrás. Acho que o Júlio Capua, que foi a pessoa que assumiu agora essa responsabilidade e todo o evento, corre no sangue dele exatamente as emoções, as sensações e os prazeres que eu tinha quando eu comecei a fazer os sertões. Hoje, tem uma estrutura muito boa, está fazendo um belo trabalho. Óbvio, tem alguns ajustes, tem alguns conceitos que talvez ele tenha desenvolvido e eu acho que os sertões estão em muito boas mãos e com certeza ainda vai crescer muito. Marcos Moraes

Lucas é o nome forte do Brasil no off-road atualmente. Ele é bicampeão do Sertões e conquistou o terceiro lugar no Rally Dakar em 2023. Os resultados do filho deixam Marcos orgulhoso.

É muito orgulho porque eu sei que ele batalhou muito por isso, trabalhou muito forte, muito intenso para chegar onde está e se dedicou bastante. Ele está colhendo os frutos de tudo aquilo que ele plantou.

Lucas não nega a pressão. O piloto tenta aumentar o reconhecimento do Brasil no rally e perpetuar o legado da família.