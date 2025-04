Onde vai passar Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

O Flamengo recebe o Corinthians hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo entra em campo buscando reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Na rodada passada, o Rubro-Negro fez um clássico equilibrado contra o Vasco, mas ficou apenas no empate por 0 a 0 no Maracanã.