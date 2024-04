'É meu amigo': a vitória de chinês em meia maratona suspeita de 'marmelada'

Os pacemakers são importantes para ajudar um atleta a atingir um objetivo, como correr em um ritmo constante e controlado e, assim, conseguir aumentar velocidade ou reduzir o tempo de uma prova.

Mnangat disse que não entendeu o motivo de ele e seus companheiros correrem com numeração no peito. "Não entendi a razão pela qual eles colocaram meu nome e número no peito, em vez de me classificarem como 'pacemaker'", disse à BBC Sports.

Meu papel era marcar o ritmo para que ele ganhasse, mas infelizmente ele não atingiu o objetivo final, que, na verdade, era quebrar o recorde nacional.

Atleta queniano Willy Mnangat à BBC Sports

O recorde da prova é de 1 hora 2 minutos e 33 segundos. O atleta chinês He Jie terminou a prova em 1 hora 3 minutos e 44 segundos, portanto 1 minuto e 11 segundos depois da melhor marca. Os três atletas africanos ficaram empatados em segundo.

A corrida está sob investigação pelo órgão local. A World Athletics (antiga Associação Internacional de Federações de Atletismo) diz que está observando o caso. No Weibo (rede social chinesa com funções semelhantes ao X), vários usuários criticaram a vitória do atleta chinês, dizendo que a situação foi "vergonhosa".