Chá de saquinho tem os mesmos benefícios que o de folhas?

Mas, afinal, eles são a mesma coisa?

Não. O chá desidratado ou de saquinho é considerado um alimento industrializado. Diferentemente do natural, em que as partes das plantas são escolhidas a dedo, conforme seus benefícios e sabores, no produto em saquinho, a planta inteira é triturada.

Apesar de preservar alguns nutrientes, como os minerais, no processo de fabricação do chá industrializado são perdidos polifenóis e vitaminas, como a vitamina C, que é altamente volátil, além de diversos óleos essenciais, aroma e sabor.

Por isso, o ideal é investir na bebida feita de folhas, caule ou raízes naturais. Evite apenas utilizar o processo de fervura durante a fabricação do chá, que também perde benefícios se feito dessa maneira. O ideal é desligar o fogo quando começarem a aparecer as primeiras bolhas.

Fontes: Marisa Coutinho, nutricionista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo; Daniela Gomes, nutróloga do HCor

*Com matéria publicada em 23/01/2018