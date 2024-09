Botafogo lança terceira camisa 'futurista' e estreia será contra o Flu

Falar do Botafogo é falar sobre tradição, mas não podemos esquecer que estamos aqui para construir o futuro. Hoje o nosso clube representa uma nova era para o futebol brasileiro, é referência em inovação e se prepara para os novos tempos. Norteado por esses valores, que são de grande importância para o John [Textor], nossas equipes de branding, comunicação e marketing desenvolveram um uniforme que visa se conectar com a expectativa por um futuro ainda mais glorioso. Thairo Arruda, CEO do Botafogo

A nova camisa tem algumas exclusividades. Elas passam desde o tecido tecnológico até a fonte e os números desenvolvidos pela equipe de branding do Botafogo.

Torcedores podem adquirir a nova camisa nas lojas físicas do Botafogo, bem como no site oficial de vendas do clube e no site da Reebok.

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (21), no Maracanã. A bola rola às 18h30 (de Brasília)

Veja fotos da nova camisa