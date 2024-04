Paris-2024: Prova pode ser cancelada por qualidade da água do rio Sena

Uma diretriz europeia de 2006 e as federações de natação e triatlo estabelecem os limites máximos de qualidade da água e concentração de duas bactérias indicativas de contaminação fecal para permitir o desenrolar das provas.

A ONG Surfrider Foundation alertou para o estado das águas do rio Sena, com base em amostragens do líquido durante seis meses de coleta, mostrando que treze das 14 medições realizadas ficaram "acima ou muito acima" dos limiares recomendados para banhos.

As análises realizadas pela Surfrider, em colaboração com o laboratório Eau de Paris e Analy-Co, mostram concentrações acima das aceitáveis. Sendo de E. coli superiores a 1.000 UFC/100 ml e de enterococos, 500 UFC/100 ml.

O Sena deve sediar as provas de triatlo e de maratona aquática. Os Jogos Olímpicos de Paris acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto deste ano.