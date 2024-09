Piccinato fala sobre missão de substituir Arthur Elias no Corinthians e diz: "Desafio muito positivo"

"Substituir o Arthur dentro do contexto que ele estava, extremamente vitorioso, com a hegemonia que foi criada, tem sido um grande desafio. Um desafio que eu imaginava que seria gigantesco desde o momento que eu aceitei, mas tem sido um desafio muito positivo na minha vida. É algo que me repensar, me faz trabalhar o tempo inteiro para ser melhor do que eu era. Sou muito feliz de trabalhar em um grupo extremamente competitivo, extremamente completo. Tudo isso engrandece a carreira de qualquer profissional e sou muito feliz de estar vivendo isso. Sei que, independentemente de qualquer coisa, sempre vai haver um comparativo, é natural, mas sou muito tranquilo em relação ao que eu estou fazendo e o que posso fazer nesse momento. Vivo muito o hoje, não o ontem e nem o amanhã, para que possamos traçar o nosso caminho", disse em coletiva de imprensa concedida nesta sexta-feira.

O Corinthians de Piccinato vai em busca de seu sexto título do Brasileirão feminino, e para alcançar tal objetivo, construiu uma vantagem de dois gols sobre o São Paulo, ao vencer o duelo de ida por 3 a 1. No entanto, o comandante rechaçou qualquer tipo de favoritismo mesmo assim e relembrou a semifinal diante do Palmeiras.

"Quanto à vantagem que a gente criou, tivemos um gosto amargo disso na semifinal. Tivemos a mesma vantagem no jogo de ida, público espetacular no Canindé, nós com uma expectativa de fazer um bom jogo, e acabamos perdendo, classificamos mesmo assim, mas ficou um gosto amargo na boa de todas atletas e da comissão. É uma lição muito forte que ficou e que obviamente estamos trabalhando em cima disso. Sabemos que o São Paulo é um time espetacular, que vai tentar fazer o jogo da vida para tentar tirar essa vantagem. Também temos que tentar fazer o jogo da vida para merecer vencer o jogo e merecer ser campeão. Estamos bem preparados para o que pode acontecer no domingo e espero que possamos fazer um grande jogo", comentou o treinador.

Reencontro de Piccinato com São Paulo e situações de Portilho e Isabela

O duelo contra o São Paulo na decisão tem um gostinho especial para Lucas Piccinato. O comandante fica frente a frente contra um dos clubes que já trabalhou na carreira. Ele foi treinador do Tricolor paulista de 2018 a 2022, passando quatro temporadas na equipe.

Hoje no comando do Corinthians, o técnico exaltou o nível do futebol feminino nacional e se disse feliz por enfrentar um projeto do qual já fez parte. O treinador também destacou o jogo de ida e falou que o Timão não pode se deixar levar pela vantagem no agregado.