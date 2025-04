Semana do São Paulo tem estreia na Copa do Brasil e "pedra no sapato" pelo Brasileiro

O São Paulo tem dois compromissos nesta semana, ambos por competições diferentes. O Tricolor estreará na Copa do Brasil e tentará reencontrar o caminho das vitórias pelo Campeonato Brasileiro.

O elenco são-paulino ganhou folga no domingo já que, no sábado, empatou com o Ceará, pela sexta rodada do Brasileirão. Desta forma, o Tricolor do Morumbis se reapresenta já no nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e faz o único dia de treinamentos para enfrentar o Náutico, pela Copa do Brasil.

Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Náutico, às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Morumbis.