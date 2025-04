Igor Jesus, do Botafogo, lidera estatísticas entre centroavantes do Brasileirão

O atacante Igor Jesus tem se destacado na atual temporada do Botafogo. Apesar da queda de desempenho do Glorioso em relação ao último ano, o jogador é um dos principais nomes da equipe de Renato Paiva.

Segundo dados do Sofascore, Igor Jesus é o atleta que mais finalizou no Campeonato Brasileiro, com 24 nas seis rodadas, com uma média de quatro por jogo. Além disso, tem uma ótima taxa de precisão: são 11 chutes no alvo.

Igor Jesus ainda tem alto aproveitamento em outras estatísticas ofensivas. Ele é quem mais venceu duelos (aéreos ou pelo chão) e é o centroavante com mais ações na área do adversário no Brasileirão.