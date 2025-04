Everson comenta expectativa pelo seu jogo de número 300 pelo Atlético-MG: "Grande emoção"

Grande referência do Atlético-MG, o goleiro Everson está prestes a alcançar mais um feito com a camisa do Galo. Nesta terça, o jogador deverá atingir a expressiva marca de 300 jogos pelo clube mineiro, em duelo diante do Maringá, pela estreia do time na Copa do Brasil.

Perto de alcançar o feito e muito emocionado, Everson se disse orgulhoso da marca e agradeceu as pessoas que o ajudaram em sua passagem até aqui no Galo.

"É uma grande emoção poder chegar aos 300 jogos por um clube tão grandioso como o Atlético. Motivo de muito orgulho e gratidão a todos que estão ou estiveram ao meu lado em algum momento dessa minha trajetória. Companheiros, comissões técnicas, torcedores, amigos, familiares... Todos foram muito importantes nesse longo e dificilíssimo caminho", ressaltou o goleiro.