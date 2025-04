Santos x RB Bragantino: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

Neste domingo, Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).

O Peixe chega pressionado. O clube perdeu para o São Paulo, por 2 a 1, na última rodada, e despencou para a 18ª colocação, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

César Sampaio segue no comando do Alvinegro Praiano. O interino ganhou mais um voto de confiança em meio à dificuldade da diretoria de encontrar um novo técnico no mercado. O auxiliar soma duas partidas, com um triunfo e um revés.